الاطار التنسيقي يعلن تفاصيل مبادرة الخروج من الانسداد السياسي

2022/02/10 | 09:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الإطار التنسيقي، مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي الراهن، وتشكيل الحكومة المقبلة على اساس الشراكة الوطنية..وقال الاطار في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه انه “بعد ان تسببت الخلافات السياسية في تجاوز المدد الدستورية التي نحرص جميعا على عدم استمرار او تكرار تجاوزها من اجل خدمة ابناء شعبنا العراقي والتعاون الجاد في النهوض بمؤسسات الدولة […]

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