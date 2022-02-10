استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في السماوة

2022/02/10 | 09:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في المثنى، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولي في السماوة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “عبوة ناسفة انفجرت عند مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي ضمن حدود مدينة السماوة بمحافظة المثنى”.وأضاف ان “الانفجار لم يخلف اي اضرار مادية او بشرية”.

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