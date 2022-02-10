2022/02/10 | 09:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يؤكد العلماء أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفيات حول العالم، حيث تقتل في أمريكا فقط 659 ألف إنسان سنويا، خصوصا تلك الأمراض المرتبطة بمرض القلب التاجي.يصاب شخص كل 40 ثانية بنوبة قلبية، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، ويصل عدد النوبات القلبية سنويا لأكثر من 800 ألف نوبة مسجلة […]

ظهرت المقالة 5 إشارات لضرورة إجراء فحص سريع للقلب أولاً على الايام نيوز.

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