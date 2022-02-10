فريق سلة الحشد يواجهة السماوة بطموح التعويض

2022/02/10 | 09:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتقام يـوم غد الجمعة، مباراتان ضمن الدوري الممتاز بكرة السلة، تجمع الأولى فريقي الحشد الشعبي والسماوة والثانية بين نفط الشمال والـكـهـربـاء.ويطمح فريق الحشد الشعبي في العودة إلى سكة الانتصارات بعد انتكاسته الأخيـرة أمام الشرطة، فضلاً عن وجود عـناصر مؤثرة مـن بينها عــدد مـن لاعـبـي المنتخب الوطني، بينما سيقاتل السماوة من أجـل تقديم عـرض جيد وهو يعلم أن منافسه سيلعب من أجل الفوز وانتزاع النقاط الثلاث .وتشهد قاعة كركوك يوم غد مباراة بين نفط الشمال والـكـهـربـاء، ويـأمـل الأول باستثمار عـامـل الأرض لتحقيق نتيجة جـيـدة وخـطـف الـنـقـاط مـن فـريـق نجح في كسب احــترام الجميع عطفاً على نتائجه الأخــيرة في الــدوري. وكان اتحاد السلة قد قرر تأجيل مباراتين لفريق دجلة الجامعة نـظـراً لإصـابـة خمسة لاعبين بـفيـروس كورونا، الأولى أمـام الـسماوة يوم أمس الأربعـء والثانية أمام نفط البصرة السبت المقبل.

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