الزوراء يلاعب الصناعة بحثاً عن الانتصار الاول مع أوديشو

2022/02/10 | 09:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه فريق الزوراء نظيره الصناعة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز.ويلتقي الفريقان على ملعب الصناعة في ختام مباريات الجولة 20 من المسابقة.ويبحث فريق النوارس عن الانتصار الاول تحت قيادة المدرب أيوب أوديشو، بعد تعادله في المباراة السابقة أمام الديوانية.في المقابل يسعى الصناعة إلى الخروج بأقل الخسائر وتحقيق نتيجة إيجابية […]

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