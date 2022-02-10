كاميرا ترصد دجاجة تقف في منتصف طريق مزدحم بالسيارات في أمريكا.. والشرطة تتدخل

2022/02/10 | 09:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاجأ الأشخاص الذين يقودون سياراتهم إلى العمل في مدينة إيري الأمريكية صباح الجمعة بمشهد غريب: دجاجة تقف في منتصف الشارع، ما اضطر الشرطة إلى إعادة توجيه حركة المرور حولها.

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