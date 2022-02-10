2022/02/10 | 09:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يواجه فريق الزوراء مصيفه الصناعة ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.وقال عضو ادارة نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “فريق الدوراء اكمل تحضيراته يوم امس استعداداً لمواجهة الصناعة في الدوري الممتاز”.واوضح ان “اللاعبين يسعون الى تصحيح الاخفاق الماضي امام الديوانية واهداء المدرب ايوب أوديشو الفوز الاول للمضي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. الزوراء يواجه الصناعة في ممتاز الكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. الزوراء يواجه الصناعة في ممتاز الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).