الحوثيون يسقطون طائرة تجسس صينية في حجة

2022/02/10 | 09:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المتحدث باسم جماعة “أنصار الله” الحوثية العميد يحيى سريع، إسقاط طائرة تجسس تابعة لسلاح الجو السعودي، في محافظة حجة.وكتب سريع على “تويتر”، “تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله تعالى من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصنع نوع سي اتش فور(CH4) تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد”.[…]

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