بينهم ارهابي.. القبض على 22 متهما بقضايا مختلفة في صلاح الدين

2022/02/10 | 09:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية شرطة صلاح الدين، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على 22 متهما بقضايا مختلفة بينهم ارهابي في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت المديرية في بيان، إن “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على (٢٢) متهما بمواد قانونية مختلفة، بضمنهم متهم وفق المادة (٤ ارهاب) واودعتهم التوقيف”.واضافت ان “مفارزها في مديرية شؤون افواج الطوارئ […]

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القبض على 22 متهما بقضايا مختلفة في صلاح الدين أولاً على الايام نيوز.

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