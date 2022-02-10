2022/02/10 | 09:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل أنت مصاب بالتوهم المرضي؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: O3RdLbIJ7Ss
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل أنت مصاب بالتوهم المرضي؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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