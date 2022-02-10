خلق ازمة جديدة … مخالفة الحلبوسي للدستور تثير استياء الوسط السياسي

2022/02/10 | 09:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أثار توجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مرة أخرى، استياءً كبيرا في الوسط السياسي بسبب مخالفته للدستور بحسب ما أكده بعض النواب وكذلك خبراء القانون.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبد الجليل لـ /المعلومة/، ان “الدستور لم يمنح رئيس البرلمان صلاحية فتح باب الترشح مرة أخرى لرئاسة […]

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