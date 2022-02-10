خبير امني: انهاء الإرهاب في صلاح الدين كفيل بقطع الدعم عن خلاياه في ديالى وشمال بغداد

2022/02/10 | 09:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى الخبير الأمني، امير عبد المنعم، ان انهاء الإرهاب في محافظة صلاح الدين وقطع خطوط تسلله من الحدود السورية باتجاه الجزيرة، كفيل بإيقاف دعم خلاياه النائمة في ديالى وبعض مناطق شمال بغداد.وقال عبد المنعم لـ /المعلومة/، ان “العناصر الإرهابية غالبا ماتتخذ المناطق الصحراوية منفذا للتسلل عبر سورية باتجاه العراق ومناطق الجزيرة الممتدة […]

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