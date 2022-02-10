الدفاع المدني يخمد حريقا التهم مخازن غذائية غربي بغداد

2022/02/10 | 09:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أفاد مصدر أمني، الخميس، باخماد حريق التهم مخازن تحوي على مساعدات غذائية تعود للوقف السني غربي العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “حادث حريق اندلع، صباح اليوم، داخل مسقفات من (السندويج بنل) تعود للوقف السني في منطقة الداودي غربي بغداد، تحتوي بداخلها كميات كبيرة من المواد الغذائية”.وأوضح أن “فرق الدفاع المدني تمكنت […]

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