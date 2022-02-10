الدولار يحافظ على استقراره مع نهاية الأسبوع - عاجل

2022/02/10 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حافظت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، على استقرارها خلال نهاية الأسبوع بالأسواق المحلية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار حافظت على استقرارها في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد والمحافظات، حيث كانت الأسعار كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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