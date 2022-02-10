بلدية الموصل توزع (250)قطعة ارض سكنية على موظفين بصحة نينوى

2022/02/10 | 09:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/وزعت مديرية بلدية الموصل (250) قطعة ارض سكنية بين موظفي الصحة في عموم محافظة نينوى ضمن الدفعات المخصصة لدائرة الصحة .وقال محافظ نينوى نجم الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/" ان بلدية الموصل وزعت نحو 250قطعة ارض سكنية وهي الدفعة الثالثة بين موظفي صحة نينوى بعد ان تم تخصيصها لمنتسبي الصحة كافة تقديرا لجهودهم في مواجهة جائحة كورونا، مؤكدا شمول المنتسبين بغض النظر عن سنوات الخدمة وسواء اكانوا من سكنة المحافظة ام لا"مبينا " هناك دفعة رابعة ستوزع خلال المدة المقبلة"/انتهى

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