العراق يستكمل اخر جزء من تعويضات حرب الخليج

2022/02/10 | 09:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت اللجنة إجمالًا حوالي 2.7 مليون طلب تعويض بقيمة قدرها 352.5 مليار دولار.

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