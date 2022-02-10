2022/02/10 | 09:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على ثمانية متهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت مراكز الشرطة التابعة لقسم شرطة البلدة من تنفيذ ثمانية أوامر قبض وفق تهم جنائية مختلفة خلال الساعات الماضية”.وأضافت انه “تمت إحالة جميع المتهمين […]

ظهرت المقالة القبض على 8 متهمين بقضايا مختلفة في كربلاء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 8 متهمين بقضايا مختلفة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 8 متهمين بقضايا مختلفة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).