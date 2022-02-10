2022/02/10 | 09:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باندلاع حريق داخل مستشفى الحيدرية في محافظة النجف الأشرف.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “حريقا اندلع داخل مستشفى الحيدرية بناحية الحيدرية في محافظة النجف الأشرف”.واضاف ان “الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية”، مشيرا الى ان “فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث لاخماده”.انتهى/25ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إندلاع حريق داخل مستشفى في النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إندلاع حريق داخل مستشفى في النجف الأشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).