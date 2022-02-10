الاطار التنسيقي يطرح مبادرة لحل الازمة السياسية

2022/02/10 | 09:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطرح الاطار التنسيقي، الاربعاء، مبادرة لانهاء حالة الانسداد السياسي في العراق، مشيرا الى ان التفسير الاخير الصادر عن المحكمة الاتحادية المتعلق بتوقيتات الكتلة النيابية الاكثر عدداً اعطى مزيداً من الوقت الذي يجب استثماره للتفاهم والحوار.وذكر الاطار في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه “بعد ان تسببت الخلافات السياسية في تجاوز المدد الدستورية التي …

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