الفياض يعلن تخصيص لوحات تسجيل وزي خاص بالحشد الشعبي

2022/02/10 | 09:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ، أن مجلس الأمن الوطني أقر لوحات تسجيل وزي خاص بالحشد الشعبي.وقال الفياض، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ، ان “الحشد الشعبي في مرحلة تثبيت تأسيسه وبناه التحتية والإدارية وتكريس تنظيمه إداريا على أن لا يفقد روحه الجهادية والتطوعية”.وأوضح الفياض، انه “قدمنا مقترحا لمجلس …

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