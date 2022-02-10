محافظ ذي قار: إغلاق مدرسة استأجرها الأهالي العام المقبل

2022/02/10 | 09:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار – واع – نصار الحاج

أعلن محافظ ذي قار محمد هادي، اليوم الخميس، ان مدرسة استأجرها الأهالي ستغلق العام المقبل، عازيا السبب إلى أن جنس الأرض زراعي.

يتبع..

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