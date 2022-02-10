كاميرا توثق لحظة عملية سطو على متجر في نيويورك.. شاهد رد فعل المارة

2022/02/10 | 09:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو لحظة وقوع عملية سطو وسرقة في أحد متاجر "لوي فيتون" داخل مركز تجاري راقٍ في مدينة وايت بلينس بولاية نيويورك الأمريكية.

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