اندلاع حريق في مستشفى الحيدرية بالنجف الاشرف

2022/02/10 | 09:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر أمني في النجف الاشرف، اليوم الخميس، باندلاع حريق في مستشفى الحيدرية.وقال المصدر، إن “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع في الطابق الثاني داخل مستشفى الحيدرية في النجف”.وأضاف ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخلاء المرضى، ولاتوجد اي خسائر بشرية لغاية اللحظة”.وبين المصدر الذي فضل الكشف عن اسمه ان […]

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