نائب: أجوبة وزيري الزراعة والتجارة غير مقنعة وطلبنا استضافة وزيرين آخرين

2022/02/10 | 09:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد عضو مجلس النواب المستقل حميد الشبلاوي، الخميس، عدم قناعة النواب باجوبة وزيري الزراعة محمد كريم والتجارة علاء الجبوري خلال استضافتهما الأخيرة في البرلمان، فيما أشار الى أن المجلس طلب استضافة وزيري الموارد المائية والمالية.وقال الشبلاوي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “النواب لم يقتنعوا بإجابات وزيري الزراعة والتجارة بعد استضافتهما”، مشيراً إلى […]

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