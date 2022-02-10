2022/02/10 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي التراثُ بحرٌ يغرقُ فيه مَنْ لا يعرفُ السباحةَ أو يستسلمُ لكلِّ ما يطفو على سطحه.



التراثُ متاهةٌ يتخبّط في كهوفها المتعرّجة أولئك الذين لم يتشبّعوا بمناخاته، ولم يتعرّفوا على أنظمة إنتاج المعنى فيه، ولم يقفوا على مدياته القصية، ومَنْ يفتقرون لعقلٍ نقدي ينجيهم من أن تغيّبهم أنفاقُه عن عصرهم.



الاستيعابُ النقدي للتراث ضرورةٌ لمنْ يتخصصُ في علوم الدين.



هناك من يكتب في كلِّ علوم الدين، غير أنه يفتقر ل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خير القرون: كيفَ نفهمُ الخيرَ في التاريخ؟ - عبدالجبار الرفاعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خير القرون: كيفَ نفهمُ الخيرَ في التاريخ؟ - عبدالجبار الرفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).