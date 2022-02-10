الصحة تكشف عن 16 متحورا لفيروس كورونا

2022/02/10 | 10:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت دائرة صحة الكرخ، الخميس، عن وجود 16 متحوراً لفيروس كورونا يُصيب الأشخاص، قسم منها ذات تأثيرات خفيفة وأخرى قوية تعتمد على نسب المناعة، بينما أعلنت تجاوز أعداد الملقحين أكثر من مليونين حتى الآن بأنواع الجرعات.وقال الدكتور منير طالب سلمان، اختصاص مجال الوبائيات في دائرة صحة الكرخ في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت […]

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