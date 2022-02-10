2022/02/10 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو مجلس النواب هادي السلامي، اليوم الأربعاء، عن مايدور من حراك اطاح بمحافظين ويسعى للاطاحة باخرين ، مبينا الاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها.

وقال السلامي لـ(بغداد اليوم) أنه "مبكراً بدأ العمل على الاطاحة بمحافظين ضمن حراك سياسي تمارسه كتل سياسية ضد كتل اخرى تسعى الاولى للسيطرة وازاحة الثانية "، مضيفا" كما يتم استخدام هذا الحراك كورقة ضغط وتفاوض للتشكيل الحكومي الجديد".

وأضاف ان "مايحصل حاليا هو مخالف للقانون فقد لجأنا للمحكمة الادارية بشان تنصيب محافظ جديد للنجف فلم يكن الامر من صلاحية رئيس مجلس الوزراء ".

وتابع السلامي "الكتل السياسية ستستمر بهذا الملف وستستخدمه للمحاصصة حين توزيع المناصب لاحقا، فسيتم رسم خارطة سياسية محلية جديدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: ملف توزيع المحافظين بدأ قبل تشكيل الحكومة وسيستمر.. هذا اجراؤنا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: ملف توزيع المحافظين بدأ قبل تشكيل الحكومة وسيستمر.. هذا اجراؤنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).