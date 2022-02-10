2022/02/10 | 10:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الخميس، بفعل انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية، فيما ينتظر المستثمرون نتيجة المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تضيف إمدادات الخام بسرعة إلى الأسواق العالمية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2 سنتا، لتصل إلى 91.57 دولارا للبرميل.كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، مسجلا 89.71 دولارا …

ظهرت المقالة ارتفاع بأسعار النفط وبرنت عند 91.57 دولارا للبرميل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع بأسعار النفط وبرنت عند 91.57 دولارا للبرميل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع بأسعار النفط وبرنت عند 91.57 دولارا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).