صحف الاربعاء تتابع قرارات مجلس الوزراء واستقبال الصدر لقاآني وتقديم العراق طلبا لمنظمة /فاو/لحل ازمة حقوقه المائية

2022/02/10 | 10:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تابعت صحف الاربعاء الصادرة اليوم قرارات مجلس الوزراء واستقبال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قائد الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني في منطقة الحنانة بمحافظة النجف الاشرف..وتقديم العراق طلبا الى منظمة الاغذية والزراعة الدولية (فاو) التي انهت امس في بغداد مؤتمرها الاقليمي 36 لتأمين اجتماع مع كل من تركيا وايران لحل ازمة حقوقه المائية..فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان مجلس الوزراء،قرر تولي وزارة المالية تمويل مشروع إنشاء طريق ساحلي مواز لشط العرب بعرض 12 متراً وبقيمة 28 مليار دينار، وإحالة المشروع لصالح وزارة الموارد المائية وتقسيم قواطع المسؤولية بتنفيذه إلى خمس جهات تابعة لوزارات ومؤسسات الدولة.واضافت الصحيفة ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تراس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، واستعرض خلالها الأوضاع العامة في البلاد، والتحديات الكبيرة التي تواجه البلد خلال المرحلة الراهنة.وأكد الكاظمي، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، أن "الحكومة قد اتخذت إجراءات سريعة لمعالجة تداعيات (الأحداث الأخيرة في محافظة ميسان)، وشكلت قيادة عمليات ميسان"موضحا أنه "يتابع شخصياً مع القيادات الأمنية في المحافظة تنفيذ الخطط الأمنية الخاصة ببسط الأمن، والقانون، وفرض هيبة الدولة، وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة"، متوعداً "بالقصاص من المجرمين، ومحاسبة كل من يعمل على العبث بأمن المحافظة واستقرارها"، وشدد "على رفض أي شكل من أشكال التجاوز على الدولة ومؤسساتها.وتابعت الصحيفة جرى خلال الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في احتواء الأعداد المتزايدة للإصابات، وتوفير كل المستلزمات المطلوبة في جميع المستشفيات، إلى جانب الاستمرار في تأمين اللقاحات للمواطنين.واوضحت الصحيفة ان مجلس الوزراء اصدر عدة قرارات من بينها "الموافقة على تنفيذ مشروع تطوير مصفى حديثة بحسب توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وبأسلوب التعاقد المباشر مع شركة امريكية.وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان العراق قدم طلبا الى منظمة الاغذية والزراعة الدولية (فاو) التي انهت امس في بغداد مؤتمرها الاقليمي 36 لتأمين اجتماع مع كل من تركيا وايران لحل ازمة حقوقه المائية..واشارت الصحيفة الى ان وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اعلن عن اختتام المؤتمر، وقال في مؤتمر صحفي امس (نعلن اختتام مؤتمر بغداد لمنظمة الاغذية)، عادا ذلك (انجازا تاريخيا بعد 50 سنة وانجازا كبيرا للعراق ووزارة الزراعة)،مضيفا ان (هذا المؤتمر شاركت فيه 30 دولة وطلبنا من المنظمة عقد اجتماع مع تركيا وايران لحل الازمات)،واضافت الصحيفة من جانبه اشاد المدير المساعد لمنظمة فاو الممثل الاقليمي للشرق الادنى عبد الحكيم الواعر بـ(الدعم من رئاسة الوزراء والخارجية والاهتمام بالضيوف)، مشيرا الى ان (المؤتمر يعد الاول في المنطقة).واكد ان (هناك العديد من المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها في المنطقة)، لافتا الى ان (هذا المؤتمر يمثل الحجر الاساس للمنظمة خلال السنين المقبلة وهو منهاج عمل، وهناك الكثير من القضايا التي تم طرحها في ما يخص الدول المشاركة".وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر استقبل، قائد الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني في منطقة الحنانة بمحافظة النجف الاشرف.ونقلت الصحيفة عن المكتب الخاص للسيد الصدر في بيان مقتضب قوله أن «السيد مقتدى الصدر استقبل إسماعيل قاآني في الحنانة».يشار الى ان قائد الحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني وصل اول امس الاثنين الى بغداد للقاء عدد من القادة السياسيين./انتهى

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