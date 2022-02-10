الرافدين يعلن استمرار عمليات السحب والايداع في بغداد والمحافظات

2022/02/10 | 10:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن استمرار عمليات السحب والايداع في فروع المصرف ببغداد والمحافظات.وذكر بيان للمصرف ، ان "فروع المصرف مستمرة في استقبال الزبائن الذين يقومون بايداع اموالهم وفتح حسابات التوفير لغرض الحصول على الفوائد الربحية لهم".واشار البيان الى انه "تم تحديد سعر الفوائد والودائع الثابتة وبامكان المواطنين مراجعة فروع المصرف للاطلاع عليها"./انتهى8

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