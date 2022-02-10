فرض الحجاب على الطالبات.. التربية لا تستبعد

2022/02/10 | 10:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

في مطلع شباط/فبراير الحالي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، بخبر وفاة تلميذة في إحدى مدارس الموصل أثناء تأدية امتحانات نصف السنة بعد تعرضها لنزيف إثر "طردها من المدرسة لعدم ارتدائها الحجاب"، وفقًا لوسائل إعلام.

لم تستبعد وزارة التربية أن تفرض بعض المدارس الحجاب بـ"توجيه داخلي"

وبين فترة وأخرى، يتحدّث نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود كوادر في وزارة التربية والتعليم، خصوصًا التدريسيين، يجبرون الفتيات على التحجب في أغلب المدارس بمحافظات العراق.

لكنّ مؤخرًا نفت وزارة التربية توجهها لإصدار أي إعمام رسمي يشدد على ارتداء الطالبات للحجاب في المدارس، بدعوى أنّ هذا الأمر مسألة شخصية، لكنها لا تستبعد أن تفرض بعض المدارس الحجاب بـ"توجيه داخلي".

وقال المتحدّث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات تابعها "ألترا عراق"، إنّ "الوزارة لم توجه أي إعمام أو كتاب رسمي إلى الإدارات المدرسية يتعلّق بإجبار الطالبات على ارتداء الحجاب" .

ويندرج هذا الأمر ـ بحسب فاروق ـ ضمن الحرية الشخصية للطالبات وأهاليهن، مشيرًا إلى أنّ "إدارات المدارس تأخذ على عاتقها تحديد الزي المدرسي فقط، بشرط أن يكون مناسبًا لذوق الطلبة وليس فرضه بالإكراه" .

وأكد فاروقأنّ "فرض ارتداء الحجاب ليس من اختصاص وزارة التربية، ولا تملك الحق بإجبار الطالبات على ارتدائه أو خلعه، وفي حال وجهت إحدى المدارس بذلك فلا يعدو كونه توجيهًا داخليًا".

وفي 2 شباط/فبراير، وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، بالمتابعة العاجلة لحادثة وفاة الطفلة الموصلية، حيث قالت التربية في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "الدليمي أجرى اتصالاً هاتفيًا مع عائلة الفقيدة التلميذة (سما الموصلية) إحدى تلميذات مدرسة أغادير للبنات التابعة لتربية نينوى، ووجه بالمتابعة العاجلة لحادثة وفاتها والوقوف على حيثيات الموضوع".

وبعد يومين على الحادثة، وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، في 4 شباط/فبراير بسحب يد إحدى معلمات مدرسة الذاريات في نينوى على خلفية تعنيف طفلة.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ "الوزير تابع وبشكل مباشر، قضية إحدى معلمات مدرسة الذاريات، والتي نقل عن قيامها بحسب أحد أولياء الأمور ضرب ابنتهم على الرأس، مما تسبب لها بشلل نصفي أفقدها القدرة على المشي".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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