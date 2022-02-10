استجواب أممي للسودان بشأن

2022/02/10 | 10:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجوبت مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، السودان بشأن ما وصفوه بـ"عرقلة التحول الديمقراطي".

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