العراق يدفع الجزء الأخير من تعويضات حرب الخليج

2022/02/10 | 10:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة، عن قيام العراق بدفع الجزء الاخير من التعويصات التي نتجت عن حرب الخليج.قالت اللجنة إن “العراق استكمل دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه للكويت واحتلاله لها في 1990”.كانت لجنة التعويضات، التي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم […]

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