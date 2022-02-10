اليوم.. الزوراء يرنو إلى وصافة الممتاز عبر موقعة الصناعة

2022/02/10 | 10:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعيحتضن ملعب الصناعة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس، مواجهة صاحب الدار وضيفه الزوراء في ختام مباريات الجولة الـ20 من منافسات المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.ويسعى النوارس الى مواصلة المنافسة على خطف الوصافة والبقاء داخل المربع الذهبي وكسر نحس التعادلات التي رافقته في آخر جولات المرحلة الاولى والذي منح منافسيه الطلبة والـقـوة الجوي ونـفط الوسط فرصة لتوسـيـع الـفـارق مـعـه في صراع الحصول على المركز الثاني.وقال عضو الإدارة والناطق الإعلامي لنادي الزوراء الرياضي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" الجهاز الفني بقيادة المدرب أيـوب أوديشو أعدّ الفريق بشكل جيد من خلال التدريبات المكثفة الذي ركز فيها على الإعداد البدني واللياقي"، مبيناً، أن أوديشو لديه معرفة كاملة عن الفريق الخصم الذي تثبت جدارته في المرحلة الأولى بعد مقارعته لكبار الفرق في الدوري".وأشار عبد الرحمن رشيد إلى أن" صفوف الفريق متكاملة باستثناء المــدافــع المـوريـتـانـي الحسن احويبيب الذي سيغيب عن اللقاء بـداعـي الإصـابـة، فـضـلاً عن المحترف الجزائري أسامة بولتواق لعدم الجاهزية".

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