اندلاع حريق في مخازن تابعة للوقف السني

2022/02/10 | 10:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأندلاع حريق في مخازن تحوي على “مساعدات غذائية” غربي العاصمة بغداد.وقال المصدر، إن “حريقا اندلع، صباح اليوم، داخل مسقفات من (السندويج بنل) تعود للوقف السني في منطقة الداودي غربي بغداد”، مبينا أن تلك المسقفات “تحتوي بداخلها كميات كبيرة من المواد الغذائية والتي كانت ستوزع كمساعدات إنسانية”.واشار المصدر إلى …

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