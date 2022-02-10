عبدالواحد: “دانة غاز” شركة مثيرة للشك وتتلاعب بمقدرات الاقليم

2022/02/10 | 10:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصفت النائب سروة عبد الواحد، اليوم الخميس، شركة “دانة غاز” بالمثيرة للشك، مؤكدة انها تتلاعب بمقدرات الاقليم.وكتبت عبد الواحد تغريدة على تويتر، وتابعتها وكالة ايرث نيوز، قائلة إن “دانة غاز احدى الشركات المثيرة للشك والريبة لتلاعبها بمقدرات الاقليم واستيلائها على حقول الغاز”.وأضاف ان “برلمان الاقليم لا علم له بالعقود التي ابرمت […]

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