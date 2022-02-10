لكمها وطرحها أرضًا.. كاميرا ترصد اعتداء راكب مخمور على موظفة طيران بعنف

2022/02/10 | 10:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، أظهر مقطع فيديو لحظة تعرض موظفة طيران لاعتداء مباغت وعنيف من قبل راكب مخمور، والموظفة التي تدعى جيل لوبوتوسكي تعمل في وكالة خدمة العملاء لشركة طيران ألاسكا.

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