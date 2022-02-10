دمشق: العراق يستورد كميات كبيرة من الخضروات السورية

2022/02/10 | 10:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري محمد حسان قطنا، الخميس، العراق يستورد من سوريا كميات كبيرة من الخضراوات، فيما دعا إلى أن تكون هناك برامج مشتركة في إدارة الموارد الأرضية والمائية مع العراق.وقال قطنا في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “من المهم أن تكون هناك برامج موحدة لإدارة الموارد الأرضية والمائية، وإعداد ستراتيجية […]

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