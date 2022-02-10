الفياض: الحشد في مرحلة تطوير اداري وتثبيت تأسيسه دون المساس بقيمه الجهادية

2022/02/10 | 10:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض، الخميس، عن انطلاق مرحلة جديدة للحشد الشعبي لتنظيم بناه التحتية والادارية دون المساس بقيمه الجهادية.وقال الفياض في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان” الحشد الشعبي في مرحلة تثبيت تأسيسه وبناه التحتية والإدارية وتكريس تنظيمه إداريا على أن لا يفقد روحه الجهادية والتطوعية”.واضاف اننا ” […]

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