2022/02/10 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن مقتل شخص مجهول الهوية على الطريق الحولي.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه لا صحة لخبر متداول مفادة (مقتل شخص مجهول الهوية على الطريق الحولي) وأن الجهات المختصة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من روج ونشر هكذا أنباء بعيدة كل البعد عن العمل الإعلامي الوطني".

ودعت "جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اي معلومات لم تصدر عن الجهات الأمنية المختصة او تنشر عبر المواقع الرسمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان.. حقيقة مقتل شخص مجهول الهوية على الطريق الحولي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان.. حقيقة مقتل شخص مجهول الهوية على الطريق الحولي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).