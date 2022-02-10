ترشيحات الأوسكار لعام 2022، ويتصدر القائمة ثلاثة افلام : الكثبان الرملية، قوة الكلب، بلفاست - سمير حنا خمورو

2022/02/10 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو القائمة الكاملةكشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (AMPAS)، البارحة يوم الأربعاء 8 شُباط/ فبراير عن قائمة الترشيحات النهائية للأفلام المتنافسة في 23 فئة لجوائز الأوسكار للنسخة 94 لهذا العام ، ويحق للأفلام الاميركية المنتجة والمعروضة في الفترة ما بين 1 كانون الثاني / يناير 2020 و 31 كانون الأول / ديسمبر 2021 ، وبلغ عدد الافلام المعروضة في هذه الفترة 276 فيلما روائيا، وهذا الرقم أقل ب 90 في ......





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