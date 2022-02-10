شرطة ميسان تنفي مقتل شخص مجهول الهوية على الطريق الحولي

2022/02/10 | 10:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..نفت مديرية شرطة ميسان، الخميس، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده مقتل شخص مجهول الهوية على الطريق الحولي في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقته /المعلومة/، أن”الخبر المتداول لا صحة له اطلاقا وستتخذ الجهات المختصة الاجراءات القانونية بحق كل من روج ونشر هكذا أنباء بعيدة كل البعد عن العمل الإعلامي الوطني”.[…]

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