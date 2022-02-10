مدرب سوري يصل بغداد لقيادة الأنيق

2022/02/10 | 10:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل المدرب السوري أنس مخلوف، اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد لقيادة فريق كرة القدم بنادي الطلبة.وقال أمين سر نادي الطلبة وصفي الكناني إن “المدرب السوري أنس مخلوف وصل إلى بغداد في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاربعاء تمهيداً لقيادة الفريق في الموسم الحالي”.وأضاف أن “سبب تأخر مخلوف يعود إلى ظروف خاص عانى […]

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