صحة الكرخ تسجل أكثر من 2.5 ملقح ضد كورونا

2022/02/10 | 10:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن دائرة صحة الكرخ، الخميس، عن تسجيل أكثر من 2.5 ملقح ضد فيروس كورونا.وقالت مسؤولة قسم التحصين في دائرة صحة الكرخ هدى عدنان عبد الرسول في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “أعداد الملقحين للفئات المستهدفة باللقاحات من عمر 12 فما فوق تجاوزت المليونين و596 ملقحاً”.وأضافت عبد الرسول، أنه “بلغ عدد الملقحين بالجرعة […]

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