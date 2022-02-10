خشان يطرح حلا: المستقلون يقودون الحكومة

2022/02/10 | 10:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قدم النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الخميس، مقترحا يقضي بقيادة المستقلين للمرحلة المقبلة وفق برنامج اقتصادي أعد من قبلهم.وكتب خشان في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، وتابعته وكالة ايرث نيوز، قائلا إن “الحل في حكومة نقودها نحن المستقلون، تنفذ برنامجا اقتصاديا يرتكز على استثمار الموارد البشرية ويضاعف كفاءة الاقتصاد وفاعليته”.وأضاف “كتبنا […]

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