هزة أرضية تضرب قضاء بدرة في واسط

2022/02/10 | 10:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، عن تسجيل هزة أرضية في قضاء بدرة في واسط.وذكرت الهيئة في بيان، أن “الهزة سجلت في تمام الساعة 09:18:09 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجات وتبعد 21 كم جنوب شرق قضاء بدرة في محافظة واسط”.وأضاف، انه”لم يتم الشعور بها من […]

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