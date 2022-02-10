بعد تقديمه مبادرة..الإطار: ننتظر مبادرات جديدة للتخلص من الانسداد

2022/02/10 | 10:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد الإطار التنسيقي، الخميس، أن طاولة التفاهمات مفتوحة وننتظر مبادرات جديدة للتخلص من الانسداد السياسي وفتح آفاق جديدة للحوار، موضحاً أن، ليس لدينا رفض أو قبول مطلق لجميع المقترحات.وقال عضو الإطار النائب عارف الحمامي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “الإطار منفتح على جميع المقترحات التي تقدمها الكتل السياسية ونتوقع أن تكون هناك تفاهمات على […]

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