الفياض: أبرمنا عقود تسليح جديدة توازي التقنيات الحديثة - عاجل

2022/02/10 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس، عن ابرام عقود تسليح جديدة توازي التقنيات الحديثة لتسليح ابناء الحشد الشعبي.

وقال الفياض في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوات الحشد الشعبي كانت تقاتل الإرهاب الداعشي بأسلحة ميتة من مقابر الجيش العراقي اذ يجب ان تحدث تلك الأسلحة وبتقنيات حديثة"، مبينا ان "الحشد الشعبي يمتلك أسلحة حديثة ونوعية وموزعة على قواطع عملياته".

وأضاف الفياض "أبرمنا عقود تسليح جديدة لسد النقص الحاصل "، لافتا الى ان "الحشد الشعبي منتشر في جميع المحافظات العراقية نظرا لوجود الإرهاب التي طالت أغلبها".

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