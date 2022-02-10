صحة النجف تصدر توضيحا بخصوص حريق مستشفى الحيدرية

2022/02/10 | 11:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص الحريق بمستشفى الحيدرية.وقالت الدائرة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنها “تود ان توضح للأخوة المواطنين الكرام أن حريقا حدث نتيجة تماس كهربائي في سقف إحدى الغرف المتروكة في الطابق الثاني في مستشفى الحيدرية العام”.وأضافت انه “قد تم التعامل معه من قبل […]

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