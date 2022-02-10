النقل: ميناء الفاو الكبير يكمل بأموال عراقية

2022/02/10 | 11:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة النقل ممثلة بمدير عام الموانئ المهندس فرحان الفرطوسي اليوم ومن خلال فضائية محلية ان ميناء الفاو الكبير يكمل بأموال عراقية ونحن نرحب بالشركات الصينية الرصينة ممن لديها خبرة بإنشاء الموانئ.وقال المدير العام ان “ميناء الفاو الكبير مشروع سيادي” مبينا “لقد خاطبنا الاستشاري الإيطالي للشركة وطلبنا رؤيته حول المفاضلة بين الشركة الكورية …

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